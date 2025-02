“E’ la partita più importante della stagione”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con la Casertana, in programma domenica alle 17.30 al Massimino (su Telecolor, a partire dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

CROCEVIA. “Durante il ritiro a Cosenza ci siamo detti cose forti. Per me quella con la Casertana è la più importante del campionato perché deve consolidare e certificare il nostro cambiamento. I segnali, del resto, erano arrivati già contro il Cerignola”.

CASERTANA. “Ha un organico di valore, dotata di gente fisica in avanti ed elementi di gamba sugli esterni. Spetta a noi affrontarla con la stessa solidità mentale mostrata a Monopoli”.

FORMAZIONE. “In porta gioca Dini. Rientrano Quaini, Frisenna e Farroni. Bethers e Dalmonte avranno bisogno di maggiore tempo rispetto agli altri per recuperare. Di Gennaro, Lunetta, Montalto e Stoppa verranno inseriti in gruppo per i primi test nella prossima settimana. Per Sturaro servirà altro tempo”.

ATTACCO. “Corallo sta facendo benissimo, cresce settimana dopo settimana. E’ entrato bene in una partita importante come quella di Monopoli e questo dà autostima. Davanti siamo ancora in forte emergenza, situazione che a volte porta a scelte obbligate. De Paoli ha fatto bene fino a quando è rimasto in campo. I due sono in ballottaggio per una maglia”.

LISTA. “Sturaro per ora non sarà in lista, lo abbiamo concordato in base ai suoi tempi di recupero. Non ci sono altri fuori lista”.

CIBALINO. “Non abbiamo abbandonato Misterbianco. Ci siamo allenati qui al Massimino perché quando giochiamo su un campo in erba le ultime due sedute settimanali le facciamo su un terreno di gioco in erba. Se il Cibalino sarà in condizione di ospitarci l’intera settimana in vista di una partita su campo in erba lo sfrutteremo, ma Misterbianco resta una soluzione importante per noi”.

TIFOSI. “Prevendita a rilento? Posso solo ringraziare i nostri tifosi. Nessuno ha tredicimila abbonati e un seguito in trasferta come il nostro. Il resto spetta a noi”.