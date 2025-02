Due tredicenni scappano in auto: ritrovati

MARSALA (TRAPANI) – Sono stati ritrovati due ragazzi di 13 anni che nella tarda serata di ieri, a Marsala, si erano allontanati da casa con l’auto, una Fiat 600, della madre. Era stata la donna a dare l’allarme della scomparsa, con un post pubblicato su facebook (con le foto e i nomi dei due figli) e una segnalazione alle forze dell’ordine. I due ragazzini sono stati avvistati nella notte mentre giravano per le strade di Marsala con un bidone: cercavano un distributore per rifornirsi di benzina. Erano, infatti, rimasti in panne. L’appello della mamma, scritto ieri sera alle 23.30, aveva subito fatto il giro del web.