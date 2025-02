Droga, un arresto tira l’altro: la polizia ne becca 3

CATANIA – La polizia di catania ha arrestato un 18enne romeno, una 55enne e il figlio di 23 anni, questi ultimi di Enna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I poliziotti, durante il pattugliamento della zona nord di Catania, hanno notato in strada un giovane che il giorno prima era stato trovato in possesso di una modica quantità di droga. Fermato da uno degli agenti, il 18enne ha consegnato subito 250 grammi di marijuana e di hashish, già divisi in dosi.

I poliziotti sono riusciti a individuare il posto dove il giovane si era rifornito poco prima, un palazzo in zona Monte Po. Non appena il cane antidroga Ares è arrivato davanti all’ingresso di uno degli appartamenti si è subito bloccato. All’interno c’era la proprietaria, una 55enne di Enna: dalla perquisizione sono saltati fuori 250 grammi di marijuana e 200 di hashish, confezionati in modo identico alla droga sequestrata al diciottenne.

Così come se fosse una ‘matrioska’, gli agenti hanno approfondito il controllo presumendo che il figlio 23enne della donna potesse essere anche lui coinvolto. Così, insieme alla squadra cinofili si sono recati a Misterbianco in casa del giovane dove sono stati trovati oltre 2 chili di marijuana e 500 grammi di hashish. Anche in questo caso la droga era pronta per essere confezionata con lo stesso materiale trovato negli altri due casi, segno che tra i tre vi fosse un collegamento. E’ emerso così che l’appartamento veniva usato come base per lo stoccaggio della droga.

Nel processo con rito direttissimo, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari per il diciottenne e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la donna. Per il 23enne è stata applicato l’obbligo di dimora nel comune di residenza e della presentazione alla polizia giudiziaria.