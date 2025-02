Droga per 60 mila euro nella cassetta blindata

SIRACUSA – La polizia di Siracusa hanno arrestato un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare nella sua casa gli agenti hanno trovato e sequestrato 710 grammi di cocaina e 95 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 66 grammi. La droga era custodita in una cassetta blindata. La droga sequestrata, pari a 7.000 dosi, secondo stime degli investigatori, avrebbe fruttato oltre 60.000 euro.