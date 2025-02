Datemi un martello per il bancomat: ma arrivano i carabinieri

MISTERBIANCO (CATANIA) – Erano circa le 21.30 quando i carabinieri di Misterbianco sono intervenuti per l’allarme in una banca. La pattuglia ha visto un uomo all’interno del locale dedicato al bancomat, intento a danneggiare lo sportello automatico con martello e scalpello; aveva con sé anche un trapano elettrico col quale cercava di forzare l’erogatore di banconote. I militari gli hanno intimato di uscire dalla banca con le mani in vista e il ladro, un 33enne catanese, ha tentato maldestramente di gettare nel cestino dei rifiuti gli arnesi da scasso. A quel punto è scattato l’arresto.