Dalmonte e Montalto, doppio stop

Nicola Dalmonte e Adriano Montalto sono i due nuovi infortunati in casa Catania. Come comunicato dal club, gli accertamenti diagnostici ai quali si sono sottoposti hanno evidenziato una lesione muscolare a carico di entrambi. Dalmonte (foto Catania Fc Facebook), uscito a Cerignola dopo appena mezz’ora, e Montalto, bloccatosi in allenamento, non saranno disponibili contro il Monopoli riducendo così le opzioni in attacco per Toscano. I tempi di recupero verranno definiti meglio nei prossimi giorni, ma è probabile una loro assenza anche contro Casertana e Altamura.