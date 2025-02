“Da Stm nessuna risposta ai lavoratori”

Incontro tra la direzione di STMicroelectronics (Stm) e le organizzazione sindacali nella sede di Confindustria di Catania. Nella riunione, convocata dall’azienda, è stato fornito un prospetto generale della situazione attuale che è caratterizzata da una crisi di mercato e da incertezze produttive. L’azienda ha smentito ufficialmente la notizia diffusa da agenzie internazionali secondo cui ci potrebbe essere una riduzione del personale del 6%. Stm ha confermato che tali informazioni non provengono da fonti interne ufficiali e che, al momento, non c’è alcuna certezza di tagli di questa entità.

“L’incontro ha deluso le nostre aspettative in quanto non abbiamo avuto risposte concrete su questioni essenziali per i lavoratori – ha detto il vice segretario nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Angelo Mazzeo -. Questo ci ha lasciato non poche perplessità, in quanto avremmo voluto ricevere maggiori dettagli e chiarezza sia dal punto di vista industriale sia su quello della forza lavoro attualmente in organico. Le lavoratrici e i lavoratori meritano chiarezza e risposte certe”.

“Infatti – continua Mazzeo – non abbiamo ricevuto risposte chiare sulla cassa integrazione per i 2.500 lavoratori del sito di Catania e sull’effettiva necessità di questa misura o se saranno previsti per il 2025 ulteriori periodi di cassa integrazione. Non ci hanno fornito notizie sul piano di pensionamenti e pre-pensionamenti, non è chiaro quanti lavoratori in Italia saranno coinvolti e quali saranno le tempistiche e le modalità di esodo. Non ci è stato detto quale sarà il futuro delle unità produttive esistenti, lasciando in sospeso decisioni che potrebbero incidere sul futuro occupazionale”.

“Come Ugl Metalmeccanici – conclude Mazzeo – abbiamo già chiesto un incontro al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e chiediamo al governo che convochi al più presto un tavolo ministeriale con la partecipazione di Stm e delle organizzazioni sindacali per chiarire tutti i punti rimasti in sospeso, fondamentali per la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori e delle proprie famiglie”.