Con la spranga contro gli agenti: presi a Catania

CATANIA – Due giovani di Librino sono stati arrestati a Catania dalla polizia dopo un inseguimento. Gli agenti li hanno notati in corso Indipendenza, mentre a bordo di un motociclo si aggiravano con fare sospetto, tra le auto parcheggiate all’interno di un’area di sosta. I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente, che invece di fermarsi ha bruscamente accelerato e invertito la marcia, per darsi a una precipitosa fuga.

I due però sono stati raggiunti dopo poche decine di metri. Per nulla intimoriti i ragazzi, uno dei quali impugnava un oggetto metallico, hanno insistito nel tentativo di sottrarsi al controllo e divincolandosi energicamente hanno cercato ancora una volta di scappare, questa volta a piedi; ma anche in questo caso sono stati bloccati. Il “palanchino” della lunghezza di circa 50 cm, di cui entrambi non sapevano giustificare il possesso, è stato sequestrato; i due inoltre erano in possesso di giraviti di grosse dimensioni e di una tenaglia di metallo, custoditi nel vano sottosella. Entrambi avevano diversi precedenti per furto, in alcuni casi commessi insieme. Il 24enne e il 32enne sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso ingiustificato di strumenti da scasso.