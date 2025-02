Coltiva marijuana nella stanza da letto: arrestato

CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 53 anni, incensurato, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’infallibile fiuto dei cani antidroga Maui e Ares ha subito segnalato la presenza di droga vicino alla della casa del 53enne in via San Giuseppe La Rena. I poliziotti hanno così eseguito una perquisizione: controllando le diverse stanze dell’appartamento, hanno trovato in un soppalco realizzato nella camera da letto una vera e propria serra artigianale con una pianta di marijuana alta circa 60 cm e 17 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro.