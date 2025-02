“Ci vuole più coraggio”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita con l’Altamura, in programma domenica alle 15 (su Telecolor, a partire dalle 14.30, tre ore live con Diretta Stadio: i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

CASERTANA. “Non abbiamo fatto bene nel secondo tempo. Sul rigore procurato si poteva fare molto meglio, dopo il pari siamo stati poco lucidi e frenetici. Mi aspettavo maggiore veemenza, anche per inerzia. I cambi non hanno migliorato la partita, Frisenna, Corallo, Raimo e Luperini potevano dare qualcosa in più. Ci sono mancate certe opzioni e abbiamo dovuto forzare alcune situazioni. Jimenez era in giornata no. Dobbiamo crescere in coraggio, avere più iniziativa e cercare la vittoria, anche a costo di rischiare di perdere”.

INFORTUNATI E FORMAZIONE. “E’ un momento di difficoltà e di emergenza. Le cause possono essere tante. Stiamo cambiando molte cose nella metodologia e nel recupero degli infortunati. Montalto e Stoppa lavorano con noi da giovedì, aspettiamo la rifinitura per valutarne il grado di disponibilità. Di Gennaro, Lunetta e Dalmonte dalla prossima settimana cominceranno il percorso dei primi due. Sturaro resta out. A sinistra sceglierò uno tra Celli e Raimo al posto di Anastasio”.

MODULO. “Difesa a 4? I sistemi di gioco lasciano il tempo che trovano. Dipende da come ti muovi e da come interpreti le partite”.

ALTAMURA. “Viene da una buona prova con il Monopoli, è in un buon momento. Ormai tutte le gare sono difficili, anche perché il finale di torneo si avvicina”.

ALLENAMENTI. “L’impianto di Misterbianco era indisponibile, altrimenti saremmo rimasti lì anche negli ultimi due giorni della settimana”.