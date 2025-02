Ci sono i carabinieri: si sdraia sotto la macchina

CATANIA – Hanno cercato di nascondersi tra le macchine parcheggiate i due catanesi di 36 e 29anni, entrambi pregiudicati, che in tarda serata hanno visto arrivare una pattuglia dei carabinieri. Erano circa le 22.30 quando percorrendo via Sant’Euplio i militari hanno riconosciuto il 36enne, che aveva precedenti per spaccio di droga e altri reati. Il giovane si aggirava tra le auto a bordo strada: non si sa se per romperne i finestrini e rubare qualcosa o se per chiedere “mance” agli automobilisti, ma la sua presenza a quell’ora e in quella zona non è passata inosservata ai carabinieri, i quali hanno deciso di fermarlo.

Lui però ha cercato di nascondersi e si è anche sdraiato sotto un’utilitaria. I suoi escamotages non sono valsi a nulla, perché è stato bloccato e sottoposto all’ordine di allontanamento e divieto di stazionamento in quella zona, una delle cosiddette rosse. Dopo nemmeno un’ora i carabinieri hanno pizzicato in piazza Garibaldi un’altra vecchia conoscenza, un 29enne già arrestato per droga: era fermo nella piazza in attesa dell’arrivo di automobilisti, nei panni di parcheggiatore abusivo, come da lui stesso candidamente ammesso. Pure per lui è scattato l’ordine di allontanamento.