Catania vuole una metro più mattiniera

CATANIA – Alcune questioni cruciali per il futuro del trasporto pubblico di massa a Catania sono state al centro di un incontro a Palazzo degli elefanti tra il sindaco Enrico Trantino e il direttore generale del trasporto pubblico locale del ministero delle Infrastrutture Angelo Mautone. Uno dei temi è stato lo stato di avanzamento dei lavori per il completamento della tratta di metropolitana Stesicoro-Aeroporto, per il quale è emersa la necessità di un ulteriore finanziamento di circa 150 milioni di euro per realizzare una variante introdotta durante la redazione del progetto esecutivo.

Il ministero ha confermato che la richiesta di copertura per 76 milioni di euro è in fase di istruttoria tecnica, mentre i rimanenti 74 milioni di euro saranno coperti dalla Regione siciliana all’avvio dei lavori. Trantino ha inoltre ribadito l’importanza di anticipare l’orario di apertura della metropolitana, con il primo treno in partenza alle 6 da Monte Po e alle 6.30 da Stesicoro, per migliorare il servizio e aumentare il numero di utenti, soprattutto verso le nuove stazioni di Fontana e Ospedale Garibaldi Nesima, obiettivo su cui si è registrata apertura e disponibilità della direzione generale di Fce.