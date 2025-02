Catania: volo urgente per salvare la neonata

CATANIA – Una bimba di quattro mesi è stata trasportata d’urgenza da Catania a Roma con un volo salva vita dell’aeronautica militare. La piccola, ricoverata al Policlinico in gravissime condizioni di salute e in imminente pericolo di vita, necessitava di cure specialistiche urgenti al Gemelli, nella capitale. Arrivata in ambulanza all’aeroporto di Fontanarossa è stata imbarcata sul Falcon 900 intorno alle 12, accompagnata in volo dal papà e assistita da un medico e un infermiere. Quindi la corsa aerea verso l’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31° stormo dell’aeronautica, dove il velivolo è atterrato dopo circa un’ora di volo. Ad attendere la bimba in aeroporto un’ambulanza del Policlinico Gemelli, dove la bimba è stata subito trasportata.