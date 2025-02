Catania, spaccio vicino all’isola ecologica

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 23enne di Misterbianco per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane aveva messo in piedi una piazza di spaccio vicino all’isola ecologica di San Giovanni Galermo. Il metodo adottato dal pusher, basato su un sistema di ‘drive in’, permetteva ai clienti di acquistare la droga senza scendere dall’auto. I militari si sono mimetizzati tra gli automobilisti che percorrevano via Capo Passero fino a quando vicino all’isola ecologica hanno notato il giovane che, a piedi, si avvicinava alle auto, prelevava dalla sua tracolla delle bustine che poi cedeva agli automobilisti, ricevendo in cambio denaro. A quel punto, due squadre di militari sono intervenute bloccando il pusher impedendogli la fuga. Il ragazzo aveva nel suo borsello 50 dosi di marijuana, 23 di cocaina, 37 bustine di crack, una ricetrasmittente e 225 euro. La droga avrebbe fruttato sul mercato più di 5.000 euro.