Catania, scorta da film per la droga da 100 milioni

CATANIA – La guardia di finanza ha provveduto allo smaltimento dei 450 panetti di cocaina, per un peso complessivo di 500 kg, sequestrati lo scorso settembre al largo delle coste orientali della Sicilia. L’operazione di distruzione dello droga purissima di produzione sudamericana (su ogni panetto c’era un’immagine che richiamava un paese dell’America latina) è stata autorizzata dalla Procura di Siracusa.

Visto l’enorme valore di mercato, circa cento milioni di euro, per lo smaltimento è stato necessario un imponente servizio di scorta e vigilanza nel corso di tutte le delicatissime fasi dell’operazione: dal caricamento al trasferimento in un impianto di termodistruzione in provincia di Siracusa. E’ stato dunque utilizzato un mezzo blindato, con la sorveglianza aerea di un elicottero. Si tratta di uno dei più rilevanti quantitativi di cocaina scoperti in ambito nazionale, con l’arresto dei 5 membri dell’equipaggio della nave che trasportava la droga.