Catania sbanca Monopoli

Provate a pesare questi tre punti, provateci ma non ci riuscirete. Perché il peso specifico della vittoria del Catania in casa di quella che si presentava con i gradi di capolista potrebbe essere indefinito, più dei tre punti. Da Monopoli la squadra di Toscano porta a casa un successo che può dare entusiasmo, fiducia, riscrivere anche la mentalità di una squadra caduta nelle ultime settimane nell’anonimato di una classifica che gli stava stretta. E lo fa in condizioni complicate, difficili, che tutti sapevano già dalla vigilia. Con tante, troppe assenze.

Toscano, infatti, aveva poco margine di manovra nel costruire l’undici titolare e lo ha fatto con quel poco che c’era. Con un 3-4-1-2 che prevedeva però un movimento personalizzato per Jimenez, vuoi esterno sinistro in fase difensiva, vuoi dietro le due punte quando si attaccava. In avanti Inglese è stato affiancato da De Paoli. E proprio il colpo last minute del mercato di gennaio cambia subito il corso del match. L’ex di turno ruba palla sull’errore della difesa pugliese, di Greco in particolare, punta Miceli e dal limite batte Vitale che ineccepibile non è. Meglio così per i rossazzurri. La palla finisce in rete ed è l’1-0.

La reazione del Monopoli è ben controllata dal Catania, nonostante i pugliesi mantengano il possesso del gioco. I rossazzurri vanno in ripartenza e una botta di destro dal limite di Di Tacchio fa quasi gridare al gol. Il Monopoli si vede con una serie di palle messe in mezzo all’area sulle quali però sia Ierardi che Allegretto fanno a spallate soprattutto con Grandolfo, limitando il cannoniere della capolista.

Così, all’intervallo Colombo decide di cambiarne tre e mandare dentro Bruschi, l’uomo che dalla panchina poteva cambiare l’inerzia del match e così è, perché, dopo 7’, il numero 98 s’inventa un cross sbilenco che trae in inganno Dini favorendo il tap in vincente di Grandolfo. Il gol dà fiducia ed entusiasmo ai padroni di casa che spingono soprattutto sulla corsia di sinistra. Toscano deve richiamare De Paoli in panchina dopo un accenno di problema muscolare dell’attaccante, al suo posto il giovane Corallo che si fa notare subito per un paio di spunti.

Ma il brivido è sulla schiena dei tifosi rossazzurri, al 27’, quando De Risio calcia al volo. Dini si deve allungare per deviare in angolo. Entra Gega per un Allegrotti sfinito. Il Catania continua a mostrare solidità, riconquista metri su metri, e si vede anche davanti, prima a 8′ dalla fine con un colpo di testa di Inglese e poi con l’occasionissima sui piedi di Corallo che si trova a tu per tu con Vitale ma si fa deviare il tiro a giro.

Che però il gol sia nell’aria si sente. E infatti, arriva al 40’. Sul calcio d’angolo di Anastasio è vincente il colpo di testa di Ierardi con un inserimento perfetto da dietro sul secondo palo. Un gol liberatorio che porta di nuovo avanti il Catania. E con l’uomo in più, perché De Risio si fa espellere per un brutto fallo da dietro su Jimenez lanciato verso l’area pugliese. Rosso anche per Toscano in panchina e partita che si incattivisce proprio negli ultimi minuti. Quando il Monopoli ci prova più con i nervi che con la testa. Quella l’ha messa il Catania, di Ierardi per tre punti, adesso, da capitalizzare nelle prossime partite.