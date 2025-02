Catania, quasi la soffoca per rapinarla

CATANIA – I carabinieri hanno fermato uno straniero di 30 anni per tentata rapina ai danni di una 59enne di San Giovanni La Punta. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20, mentre la donna stava uscendo dall’ascensore di un palazzo che ospita una casa di riposo, dove poco prima era andata a far visita a una parente ricoverata. Improvvisamente un uomo sbucato dal buio l’ha afferrata alle spalle e dietro minaccia con un oggetto contundente le ha stretto il collo con una mano tappandole la bocca per impedirle di gridare, fino quasi a soffocarla.

Quindi l’aggressore le ha strappato il cellulare nuovo di zecca, acquistato poco prima in un negozio del centro città, ed è scappato. La signora, sotto shock, ha iniziato a urlare disperatamente chiedendo aiuto. Ai carabinieri poi è riuscita a fornire una descrizione dettagliata del giovane. Così un equipaggio lo ha individuato poco dopo nei pressi di corso Sicilia. Il trentenne ha tentato la fuga ma è stato subito bloccato. La signora lo ha poi riconosciuto e il giovane è stato portato in carcere.