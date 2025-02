Catania: preso pusher ricercato da otto mesi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 52 anni ricercato da più di otto mesi. L’uomo si era reso irreperibile dopo una condanna a due anni e sei mesi di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti. Nei suoi confronti era pendente un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura. Durante servizi di osservazione una squadra del reparto operativo lo ha intercettato nel quartiere di Villaggio Zia Lisa mentre stava entrando in un negozio che era tra i luoghi monitorati dagli investigatori.

Dopo aver segnalato la sua presenza alla centrale operativa, che ha inviato sul posto altre squadre di rinforzo, i militari hanno velocemente pianificato nei minimi particolari l’operazione dando, così, il via al blitz. I carabinieri dopo aver circondato lo stabile per impedire ogni possibile via di fuga al 52enne hanno fatto irruzione nel locale, bloccando prima che potesse tentare qualsiasi reazione. Dopo la notifica dell’ordine di carcerazione è stato condotto in carcere.