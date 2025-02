Catania, nuovo allarme gas

CATANIA – Nuovo allarme per una fuga di gas a Catania, questa volta in una zona centrale della città, in via Ventimiglia all”altezza di via Antonino di Sangiuliano. Ieri sera la zona è stata chiusa al traffico da carabinieri e polizia locale mentre vigili del fuoco e tecnici di Catania Rete Gas si sono messi alla ricerca della perdita per ripararla; l’intervento si è concluso intorno alle 2.30.

Intanto nella zona rossa di San Giovanni Galermo si torna verso la normalità: “Dopo aver ripristinato il servizio di fornitura del gas alla cittadella universitaria e al Policlinico – dice il presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro – adesso ci concentriamo nell’area di via Galermo. Abbiamo mobilitato le nostre squadre di operai e stiamo lavorando con un preciso cronoprogramma di intervento. Per la riattivazione di ciascun contatore, attualmente sigillato, sarà richiesta la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione”.