Catania, manca una squadra intera

Quasi un’intera squadra assente. Sono ben 10 gli indisponibili in casa Catania per la sfida contro la capolista Monopoli, in programma domenica alle 15. Scelte dunque quasi obbligate per Mimmo Toscano.

INDISPONIBILI. Le assenze, tutte annunciate, riguardano gli squalificati Frisenna e Quaini e gli infortunati Bethers, Dalmonte, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Montalto, Stoppa, Sturaro.

CONVOCATI. Diciotto i convocati. Prima chiamata per il nuovo acquisto De Paoli, si rivedono Celli e Luperini. Ecco i 18: Alessandro Celli, 5 Dario Del Fabro, 6 Francesco De Rose, 7 Francesco Di Tacchio, 9 Roberto Inglese, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 11 Andrea De Paoli, 12 Damiano Butano, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 24 Ertijon Gega, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 38 Clarence Corallo, 44 Davide Guglielmotti, 57 Andrea Dini, 63 Andrea Allegretto, 68 Mario Ierardi.

FORMAZIONE. Debutto da titolare per Allegretto, che andrà a comporre una difesa a tre con Ierardi e Del Fabro. A centrocampo torna De Rose accanto a Di Tacchio con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce. Molto limitate le opzioni in avanti. Jimenez giocherà da trequartista. Toscano deve scegliere tra la formula a due punte con De Paoli subito nella mischia al fianco di Inglese e un 3-4-2-1 con uno tra Lunetta e Luperini accanto all’ex atalantino e Inglese unica punta.

DIRETTA ESCLUSIVA SU TELECOLOR. Monopoli-Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Dalle 14 Diretta Stadio: quattro ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve (differita integrale del match lunedì sera dopo Corner).