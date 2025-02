Catania: lo circondano per contestare le multe, il vigile si accascia

CATANIA – Momenti di paura a Catania per un vigile urbano in servizio in via D’Annunzio, all’altezza di via Dalmazia. Mentre stava multando gli automobilisti è stato accerchiato da alcune persone che lo contestavano: è nata una discussione piuttosto accesa, durante la quale l’agente municipale a un certo punto si è accasciato per un malore, probabilmente un infarto. Sul posto si sono precipitati i colleghi e un’ambulanza: i soccorritori hanno fatto di tutto per rianimarlo, quindi è stato portato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro.