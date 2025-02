CATANIA – Un uomo e una donna sono rimasti feriti non gravemente ieri sera a Catania in un incidente in via Domenico Tempio. Intorno alle 22 la macchina sulla quale viaggiavano si è ribaltata accanto alla nuova pista ciclabile. Non sono ancora chiari i motivi per i quali il guidatore ha perso il controllo, ma non risulta che altri mezzi siano coinvolti.