Catania, i nuovi acquisti si riscaldano

Subito convocati e probabilmente già all’opera, dall’inizio o in corsa. Tra i 20 convocati dal tecnico del Catania, Mimmo Toscano, per la trasferta di Cerignola figurano anche i nuovi acquisti Allegretto, Frisenna e Dalmonte, tutti e tre alla prima chiamata.

Considerata l’indisponibilità di ben 7 elementi (Bethers, Di Gennaro, Farroni, Lunetta, Luperini, Stoppa, Sturaro), le possibilità di vedere in campo i volti nuovi – che hanno incontrato il presidente Pelligra nella rifinitura svolta a Misterbianco (foto Catania Fc Facebook) – non sono da considerarsi remote.

Attenzione, in particolare, a Dalmonte: l’ex Salernitana, vista l’assenza di Stoppa, è una seria opzione sulla trequarti accanto a Jimenez nel 3-4-2-1. L’alternativa è la conferma della formula con due attaccanti puri con Montalto nuovamente titolare al fianco di Inglese.

Altrettanto possibile l’utilizzo, magari da subentrante, di Frisenna, che potrebbe essere chiamato a dare fiato a De Rose e Di Tacchio. In difesa si va verso la prima maglia da titolare per Del Fabro, entrato nel secondo tempo del match vinto con il Giugliano, accanto a Quaini e Castellini. Anastasio giocherà sulla corsia sinistra, Guglielmotti sulla fascia opposta. In porta confermato Dini.

Questa la lista completa dei convocati: 5 Dario Del Fabro, 6 Francesco De Rose, 7 Francesco Di Tacchio, 9 Roberto Inglese, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 12 Damiano Butano, 16 Alessandro Quaini, 19 Alessandro Raimo, 20 Giulio Frisenna, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 32 Adriano Montalto, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 38 Clarence Corallo, 44 Davide Guglielmotti, 57 Andrea Dini, 63 Andrea Allegretto, 68 Mario Ierardi, 77 Nicola Dalmonte.

“L’autostima è alta – ha commentato, dal canto suo, Peppe Raffaele, allenatore del Cerignola ed ex tecnico rossazzurro – e abbiamo potuto lavorare con tutti gli effettivi, a parte Cuppone. Ci siamo preparati per affrontare una squadra di livello, magari un po’ in ritardo in classifica, ma che sulla partita singola può contare su tanti elementi di valore. Servirà una grande prestazione per fare risultato”.

Cerignola-Catania verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor. Dalle 14 Diretta Stadio: 4 ore di trasmissione con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti nel pre partita, le immagini live del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca sarà di Angelo Patanè e Carlo Breve (differita integrale del match lunedì sera, dopo la diretta dedicata ai festeggiamenti in onore di Sant’Agata).