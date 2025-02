Guida senza patente e con la droga in auto

CATANIA – Un pusher catanese di 21 anni è stato tradito dal desiderio di compiere un giro in auto con un amico nel centro storico della città. La polizia lo ha notato nella zona di viale XX Settembre, all’incrocio con via Etnea. Non appena si è accorto dei poliziotti, il giovane ha bruscamente accelerato, cercando di superare le altre macchine, e ha provato a fuggire, imboccando via Renato Imbriani senza tenere conto del semaforo rosso.

Gli agenti l’hanno inseguito e bloccato in pochi minuti. Il giovane, in compagnia di un minorenne, è apparso subito particolarmente irritato. Da una prima ispezione del mezzo, i poliziotti hanno avvertito un forte odore di marijuana. Nel vano porta oggetti, sotto al freno a mano, sono stati trovati due dosi di droga, inoltre il 21enne aveva con sé 11 dosi di marijuana e hashish. Il giovane è stato posto in libertà in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice, gli sono state contestate anche la guida senza patente e il passaggio con semaforo rosso.