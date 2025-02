“Catania ferita dagli arresti per corruzione”

CATANIA – “Con dolore apprendo che tante persone impegnate nella cosa pubblica vengono inquisite e arrestate per corruzione. In attesa che la giustizia faccia verità, supplico di lasciare perdere queste strade che attentano alla carità: quando sbaglia chi è responsabile della cosa pubblica, vengono ferite città intere”. Ancora una volta l’arcivescovo di Catania Luigi Renna dice la sua sul degrado politico e sociale a cui assiste. Stavolta lo fa in un messaggio alla città intitolato “Dove c’è un cuore nuovo fiorisce la speranza”. “Dobbiamo anche dire via a ogni compromesso con chi complotta contro il bene di tutti”, conclude Renna.