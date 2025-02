Catania, ci prova Anastasio

Anastasio ci prova. Con il Catania in piena emergenza, tanto da ritrovarsi con ben 13 elementi fuori causa (11 infortunati e 2 squalificati), Toscano cerca soluzioni per la formazione da proporre domenica in casa contro il Foggia.

La lacuna principale riguarda la fascia mancina, dove i tre interpreti di ruolo, Anastasio, Lunetta e Celli, fanno parte della lista degli indisponibili. Se non vuole inventarsi formule inedite come il dirottamento a sinistra di Raimo, unico laterale che non lamenta acciacchi (neppure Guglielmotti ci sarà), con conseguente adattamento di Frisenna a destra, come accaduto nel finale di gara ad Altamura, Toscano ha bisogno di recuperare qualcuno.

Come anticipato a Sport Sicilia Preview su Telecolor, potrebbe essere il caso di Anastasio (foto Catania Fc Facebook), fermato negli ultimi due turni da noie all’adduttore: l’ex Casertana non sarebbe certo al top, ma potrebbe stringere i denti per necessità.

Per il resto, l’undici sarà quasi obbligato. Davanti a Dini, la linea di difesa dovrebbe essere composta da Del Fabro, Quaini e Gega. A centrocampo maglia assicurata per Raimo, Frisenna e De Rose con Jimenez trequartista. Montalto e De Paoli in avanti, dove mancheranno Inglese e Stoppa, per il quale il Catania, valutati gli atti, sembra orientato a non presentare ricorso avverso la squalifica.