Chiuso un altro bar al centro di Catania

CATANIA – I carabinieri del Nas di Catania hanno denunciato il titolare di un bar ristorante nel centro storico di Catania per la presenza di alimenti in cattivo stato di conservazione. Durante il controllo i militari hanno accertato che parte dei prodotti era stata sottoposta a congelamento e lasciata a diretto contatto con il ghiaccio che si era formato all’interno dei congelatori. Gli alimenti, trovati in un’area non autorizzata dal punto di vista sanitario, erano mescolati tutti insieme e in assenza di idonei involucri di copertura, seppur acquistati allo stato di fresco. L’attività è stata sospesa, mentre gli alimenti, per un peso totale di circa 30 kg, sono stati sequestrati e distrutti.