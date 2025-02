Catania cambia i pali

CATANIA – Sono in corso a Catania i lavori di sostituzione e messa in sicurezza di 34 pali di illuminazione pubblica in viale Vittorio Veneto. L’intervento, promosso dall’assessorato alle Manutenzioni retto da Giovanni Petralia, durerà circa 15 giorni e consentirà di migliorare la stabilità degli impianti, messi a rischio da decenni di esercizio e assenza di manutenzione straordinaria. I lavori in viale Vittorio Veneto sono realizzati da Enel Sole ed eseguiti da maestranze locali.