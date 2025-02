Catania a pezzi

Continuano ad arrivare brutte notizie dall’infermeria del Catania. La lista degli indisponibili si allunga e coinvolge pezzi importanti del gruppo di Toscano.

E’ il caso di Francesco Di Tacchio, assente contro l’Altamura: il centrocampista ha riportato una doppia frattura costale in seguito a uno scontro di gioco durante il match con la Casertana e salterà diverse partite. Stesso scenario per Davide Guglielmotti, costretto a lasciare il campo anzitempo domenica scorsa: l’esterno ha riportato una lesione distrattiva miotendinea.

Out anche ⁠Roberto Inglese e Alessandro Celli, entrambi sottopostisi a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione muscolare. Il bomber (foto Catania Fc Facebook), punto fermo dell’attacco, patisce in particolare un problema all’anca e starà fuori almeno per le prossime tre gare.

Oggi primi test in gruppo per Matteo Di Gennaro e Gabriel Lunetta, entrambi non recuperabili per domenica prossima. Da giovedì al lavoro con i compagni anche Andrea Allegretto, per il quale una risonanza magnetica ha escluso lesioni. Restano fuori causa ⁠Armando Anastasio, Nicola Dalmonte, Stefano Sturaro e Klāvs Bethers, tutti sottoposti a programmi di riatletizzazione.

Contro il Foggia mancheranno anche gli squalificati Stoppa e Ierardi, In totale, Toscano avrà 12-13 indisponibili per la partita di domenica. Un problema, quello degli infortuni a ripetizione, che potrebbe indurre la società a cambiare qualcosa anche prima della conclusione della stagione.