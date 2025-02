Catania: 17enne beccato a spacciare crack

CATANIA – Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Catania dalla polizia perché sorpreso a spacciare droga in via Capo Passero insieme a un complice, riuscito quest’ultimo a fuggire, abbandonando 31 involucri di marijuana, per un peso complessivo di quasi 40 grammi. Perquisito, il minorenne è stato trovato con 29 bustine di crack ed una radio trasmittente portatile, che sono state sequestrate. Su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, il 17enne è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di via Franchetti. L’arresto è stato convalidato ed il giovane è stato sottoposto alla misura cautelare della permanenza nell’abitazione familiare.