CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un ventisettenne e un trentenne per un tentativo di furto in una casa di via Empedocle. Sono stati notati mentre armeggiavano sul balcone di un appartamento del primo piano: uno aveva arnesi da scasso, l’altro faceva il palo. Proprio quando il ladro stava entrando nella casa sono arrivati gli agenti: inutile la fuga, dopo un breve inseguimento i due sono stati catturati. Entrambi avevano precedenti.