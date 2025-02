CATANIA – Il consiglio di amministrazione della Sac ha approvato oggi le procedure e i documenti, incluso il piano industriale, da sottoporre all’assemblea dei soci, che sarà chiamata a deliberare sul conferimento del mandato al CdA, attribuendogli i poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società di gestione dell’aeroporto di Catania.

“L’approvazione delle procedure – si legge su una nota diffusa da Sac – rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali. Il programma di privatizzazione si inserisce in un quadro più ampio di sviluppo e crescita del settore aeroportuale siciliano, volto a migliorare l’efficienza operativa e la qualità dei servizi offerti ai passeggeri. L’assemblea dei soci sarà chiamata a esprimersi sulla proposta del CdA, delineando così i prossimi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione.