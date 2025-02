CATANIA – La polizia ha arrestato un diciassettenne catanese per furto aggravato in concorso con ignoti e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti in via Plebiscito hanno notato due giovani a bordo di due scooter, uno dei quali cercava di aiutare l’altro a spingere il mezzo con la gamba. Alla vista dei poliziotti, i due sono fuggiti in direzioni opposte. Uno è riuscito a far perdere le sue tracce, mentre l’altro è stato inseguito dai poliziotti fino a quando, dopo aver abbandonato lo scooter e tentato di fuggire a piedi, è stato fermato in piazza Carrà. Dagli accertamenti è emerso che i due avevano rubato poco prima il mezzo parcheggiato in via Umberto. Il diciassettenne è stato portato in un centro di prima accoglienza.