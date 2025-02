CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato un 36enne di Catania, poiché beccato ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, benché già segnalato per la stessa violazione. In particolare, arrivati in piazza Alcalà hanno visto il 36enne, intento a gestire le manovre di parcheggio di numerose autovetture chiedendo, poi, un compenso in denaro per la sua collaborazione. I militari lo hanno fermato e, mediante consultazione della banca dati delle forze dell’ordine, hanno accertato che l’uomo non era nuovo a tale tipo di infrazione. Per tale motivo, è stato denunciato e allontanato con il divieto di stazionamento in quei luoghi.