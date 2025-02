CATANIA – I due spettacoli dei “Me contro te” previsti il 3 e 4 maggio prossimi al Palasport di Acireale saranno spostati a Catania. I lavori di ristrutturazione ad Acireale non saranno completati in tempo utile per permettere lo svolgimento degli eventi: i tempi si sono infatti allungati oltre il previsto. Per garantire che gli spettacoli si svolgano regolarmente e senza disagi per il pubblico si è deciso di trasferirli a Catania. Le due date rimangono confermate e il cambio di sede non comporterà variazioni sui posti già assegnati. Tutti i possessori dei biglietti che hanno acquistato on line riceveranno una comunicazione diretta con le nuove modalità. Il pubblico verrà informato sulla nuova location e sulle modalità di ingresso.