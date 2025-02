Irama il 3 agosto alla Villa Bellini di Catania. Dopo l’annuncio del suo primo concerto allo Stadio di Milano previsto per l’11 giugno 2026 e il doppio sold out dei due live di Milano all’Unipol Forum di Assago il 21 e 23 maggio di quest’anno, il cantante ha comunicato le prossime date del suo tour estivo nei principali festival italiani, che prenderà il via il 2 luglio da Codroipo (UD) e sarà anche in Sicilia. Unica data nell’Isola domenica 3 agosto, all’interno del cartellone del Wave Summer Music. Irama ha appena pubblicato il singolo “Lentamente”, che ha portato in gara al Festival di Sanremo, ed è uscito venerdì scorso nella sua versione spagnola “Lentamente (Cada maldito sentimiento)” per il mercato latino dove è già virale con il singolo “El peso de un angel”. Con le sue hit, ha infatti già collezionato 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro con oltre 2,5 miliardi di streaming e oltre 900 milioni di views per i suoi video.

nei punti vendita autorizzati da domenica 23 febbraio (ore 14:00).