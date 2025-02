CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato un pregiudicato nigeriano di 30 anni che, in diverse parti della città, si è reso protagonista di una serie di rapine a passanti. Nei giorni scorsi, un giovane si è rivolto agli agenti del commissariato di Librino per denunciare una rapina subita da uno straniero che l’ha aggredito senza motivo in piazza Falcone Borsellino. Dopo averlo spintonato, gli ha rubato la bici a pedalata assistita ed è fuggito.

Avviate le indagini e verificata la corrispondenza con altri casi analoghi, gli agenti del commissariato di San Cristoforo hanno rilevato correlazione con il modus operandi di un soggetto noto per episodi simili. A quel punto, al giovane rapinato è stato mostrato un album fotografico e, tra le diverse foto, ha immediatamente riconosciuto il nigeriano che è stato rintracciato e denunciato. Inoltre, il 30enne straniero è risultato irregolare e, pertanto, è stato segnalato all’Ufficio immigrazione della questura.