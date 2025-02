CATANIA – Un 38enne catanese è stato sorpreso dalla polizia mentre stava consegnando droga a domicilio, comodamente seduto dentro la sua auto, parcheggiata in doppia fila davanti a un palazzo in via Palermo. Gli agenti lo hanno colto sul fatto quando hanno visto uscire dall’edificio un 24enne che frettolosamente è entrato nell’auto, ricevendo dal 38enne un involucro sospetto. Alla vista dei poliziotti, il 38enne ha iniziato a inveire contro di loro, pur di sottrarsi al controllo. Dalle parole è poi passato alle mani, spintonando uno dei due agenti. Nella tasca del giubbotto aveva un sacchetto con 10 grammi di marijuana e 430 euro. Il 38enne è stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Sentito il pm di turno, è stata disposta l’immediata liberazione in attesa del giudizio di convalida davanti al giudice. Il 24enne che, poco prima, aveva ricevuto la dose di marijuana è stato segnalato alla prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.