Lampeggiante blu sull’auto e droga in casa: arrestato

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 39enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciandolo anche per possesso di segni distintivi contraffatti. Gli agenti, in via Luppolo, nel quartiere di San Francesco La Rena, hanno notato il 39enne che accelerava il passo in modo sospetto, entrando in un condominio. Scattato subito l’inseguimento, i poliziotti l’hanno visto mentre entrava in un appartamento al primo piano, lasciando aperta la porta d’ingresso diretto verso il bagno dove ha lanciato qualcosa nel wc.

Gli agenti, non perdendolo mai di vista, hanno recuperato alcune dosi di cocaina per terra e in casa hanno scovato altri due involucri di hashish e marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga e 240 euro in contanti. Inoltre, davanti casa del 39enne è stata individuata la sua auto con il lampeggiante blu solitamente utilizzato dalla polizia posizionato sul tettuccio.