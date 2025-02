CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 41enne di Ragusa per detenzione e spaccio di marijuana, hashish e cocaina. Gli agenti, percorrendo la via Louis Braille, lo hanno notato dentro un’auto parcheggiata e hanno deciso di effettuare un controllo. Nascosta sotto il sedile lato guida, hanno trovato una busta di plastica contenente 1,080 kg di marijuana, 50 grammi di hashish e 0,4 grammi di cocaina. Per il 41enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.