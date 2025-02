CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto gravi irregolarità in un centro scommesse di Nesima. Innanzitutto significative difformità nella Scia presentata allo sportello unico attività produttive del Comune di Catania; poi modifiche ai locali non segnalate ai competenti uffici tecnici, come l’apertura sul retro di una porta in luogo della preesistente finestra. Il titolare per attestare l’idoneità dei locali aveva dichiarato circostanze non corrispondenti al vero. E’ stata constatata quindi l’omessa manutenzione degli estintori. Il centro inoltre era gestito da una persona non autorizzata. Il proprietario, un catanese di 39 anni, è stato dunque denunciato e multato e il questore ha disposto la revoca della licenza.