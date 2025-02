CATANIA – Un pusher 21enne di Misterbianco è stato arrestato a Catania in via Capo Passero, nota zona di spaccio. I carabinieri lo hanno osservato mentre “accoglieva” i clienti che arrivavano in auto; ricevuti i soldi si spostava verso l’ingresso di una delle palazzine, dove sotto una macchina parcheggiata prelevava di volta in volta la tipologia di droga richiesta. Quando i militari hanno deciso di intervenire è scattato l’allarme delle vedette, con l’immancabile ricetrasmittente, ma era troppo tardi e il tentativo di fuga è stato bloccato. La busta che aveva nascosto conteneva 35 dosi di marijuana, 46 di crack e 26 di cocaina, a dimostrazione di come fosse in grado di soddisfare le più svariate richieste. Altra droga è stata trovata nella sua casa.