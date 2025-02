CATANIA – La polizia di Catania, il giorno di Sant’Agata, ha salvato una poiana ferita a un’ala, rimasta incastrata tra i rovi del boschetto della Plaia. Uno dei cavalieri del reparto a cavallo della questura di Catania, durante un giro all’interno del boschetto, ha notato la poiana tra i rovi. Ha capito che non stava riposando e, avvicinatosi, ha notato che era ferita. Ha così chiesto l’intervento dei veterinari e nell’attesa ha preso la coperta del cavallo e si è avventurato tra i rovi spinosi. Poi, ha avvolto il rapace sanguinante e lo ha consegnato a un collega. La poiana è stata poi presa in consegna e accompagnata in una clinica veterinaria. Secondo i primi accertamenti, il rapace, specie protetta, presto tornerà a volare. Secondo quanto riferito dai veterinari, non sarebbe sopravvissuta senza l’intervento del poliziotto. I cavalieri hanno voluto battezzare con il nome Agata la poiana visto che il soccorso è avvenuto proprio il 5 febbraio in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona della città.