CATANIA – I carabinieri di Catania, con l’ausilio dei nucleo cinofili di Nicolosi, hanno perquisito luoghi ed edifici potenzialmente adibiti a zone di spaccio nel quartiere San Cristoforo. In via Forlanini, vicino a un piccolo edificio abbandonato, il cane antidroga si è fermato e ha cominciato ad annusare con insistenza. Il fiuto del cane non ha sbagliato: l’immobile veniva infatti utilizzato dagli spacciatori come nascondiglio per la droga. Nella cassetta postale i militari hanno scovato le prime 10 dosi di cocaina e poi, nel vano del contatore dell’acqua, altre 10 dosi. La droga sequestrata ha tolto dalle casse della malavita circa 27.000 euro.