CATANIA – La chiesa di San Nicolò l’Arena di Catania diventa spazio di condivisione e comunione con le persone più fragili della città nei giorni speciali della festa della Patrona, Sant’Agata: appuntamento mercoledì 5 febbraio, alle 13.30, per un pranzo sociale promosso dall’arcidiocesi e dal comitato per la Festa col coordinamento della comunità di Sant’Egidio e della Caritas diocesana e la collaborazione di diverse sigle associative ed enti del terzo settore della città.

L’iniziativa vedrà anche la partecipazione e il supporto concreto al servizio delle istituzioni religiose e civili, compresi il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, l’arcivescovo Luigi Renna e i vescovi siciliani. Centinaia i volontari impegnati già da diversi giorni per garantire un pasto caldo e un momento di conforto e di ascolto rivolto alle famiglie, ai bambini e alle persone sole, includendo tutte le fasce a rischio marginalità per cucire incontri e creare un dialogo finalizzati a costruire strade di solidarietà in un momento dell’anno speciale per tutta la città.

Il pranzo di Sant’Agata nasce appunto come segno tangibile per comunicare il messaggio agatino a coloro che vivono nelle periferie esistenziali e che le associazioni di volontariato diocesane e cittadine accolgono e curano nel corso di tutto l’anno.