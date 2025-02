CATANIA – La polizia ha arrestato un catanese di 60 anni sorpreso con oltre 4 chili di droga nascosta nella sua casa, nel quartiere Picanello. Durante una perquisizione, è stata trovata una borsa in tela con all’interno quattro buste trasparenti contenenti 4 chili di marijuana. Una più accurata perlustrazione dei locali, ha permesso di scovare ulteriore marijuana per un peso complessivo di circa 120 grammi, contenuta in vasetti in vetro e in altre buste in plastica. Sempre in casa, è stato trovato diverso materiale utilizzato, in genere, per il confezionamento della droga, come tre bilance di precisione, una macchina per sottovuoto, una termo sigillatrice, una forbice e varie confezioni di buste. L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari.