Castelmola: 40 auto vandalizzate nella notte

CASTELMOLA – Diverse decine di auto sono state vandalizzate la notte scorsa a Castelmola, borgo del Messinese che si trova sopra Taormina. Sono stati i residenti a bloccare un giovane extracomunitario che sarebbe l’autore del gesto. A dare l’allarme era stato il dottore in servizio alla guardia medica che ha trovato la propria vettura vandalizzata e ha chiamato i carabinieri.

I residenti allertati da quello che stava accadendo sono scesi in strada e hanno trovato decine di auto, una quarantina secondo una prima stima da confermare, di vetture con i vetri laterali infranti, probabilmente per rubare all’interno. Il giovane bloccato e poi preso in consegna dai carabinieri avrebbe avuto con sé diversi ‘pass’ per la sosta a Taormina, rubati dalle vetture in sosta.