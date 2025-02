Castello Ursino, nuovi orari per l’accesso auto

CATANIA – Per venire incontro alle esigenze più volte rappresentate dagli operatori commerciali di piazza Federico di Svevia, l’amministrazione comunale ha stabilito, in via sperimentale, per un anno, la parziale rimodulazione nel periodo autunno/inverno degli orari per l’accesso veicolare nell’area pedonale. L’intendimento è stato annunciato dal sindaco Enrico Trantino a conclusione di un incontro con una rappresentanza di ristoratori che si è svolto a palazzo degli Elefanti alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità Paolo la Greca, dell’assessore alle attività produttive Giuseppe Musumeci e in sintonia con il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi e del civico consesso.

In dettaglio, fermo restando che nella corsia ovest di piazza Federico di Svevia, da via Castello Ursino a via dell’Angelo Custode, dal 20 maggio al 15 ottobre, l’area pedonale rimarrà inalterata per l’intera giornata, verrà subito varato un provvedimento valido per il periodo che va dal 16 ottobre al 19 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 19,00 alle ore 01,00, che consentirà esclusivamente il transito dei veicoli lungo il percorso. Rimane fermo il divieto di sosta con rimozione delle auto o l’apposizione di ganasce blocca ruota, servizio quest’ultimo che tra pochi giorni verrà attivato in tutta la città.

Una modifica oraria riguarderà anche il carico/scarico delle merci che sarà consentito dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 14,30 alle 16,30. Durante l’incontro con i commercianti, il sindaco Trantino ha anche annunciato che nei prossimi giorni verrà attivata la nuova illuminazione artistica del Castello Ursino, nei mesi scorsi più volte vandalizzata. Infine, l’amministrazione comunale si curerà di informare per tempo gli operatori commerciali delle iniziative musicali e artistico-culturali in grado di attrarre numerose persone, che il sindaco ha annunciato di aver programmato nella prossima primavera/estate, in piazza Federico di Svevia.