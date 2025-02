Cane scomparso: trovato scuoiato e impiccato

BLUFI (PALERMO) – Alcuni giorni fa si era sparsa la notizia della sparizione di un piccolo cane di nome Brian a Blufi, comune del parco delle Madonie, in provincia di Palermo. Sono cominciate le ricerche ma il finale non è stato certamente positivo come tutti speravano. Brian è stato ritrovato morto. E’ stato legato per zampe e muso, picchiato selvaggiamente tanto da scuoiarlo e poi è stato impiccato e fatto morire lentamente. L’associazione italiana difesa animali e ambiente ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e l’istituzione di una taglia di 1.500 euro che verrà pagata a chi con le sue informazioni fornite “aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine”.

La scomparsa del cane era stata segnalata su Facebook dalla famiglia con cui abitava. “Sono distrutta, accanirsi contro un’anima innocente – scrive una donna -. Invito chi sa, chi ha visto o sentito qualcosa di denunciare affinché chi si è macchiato di tanto orrore venga punito essendo a mio parere un soggetto socialmente pericoloso. Invito anche il sindaco di Blufi ad attivarsi affinché un gesto così orribile che ha scosso un’intera comunità non resti impunito”.