Candele e giocattoli, tutti abusivi tutti per S. Agata

CATANIA – Nel vivo dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, la polizia di Catania ha effettuato controlli in diverse strade e piazze del centro. In piazza Stesicoro sono stati beccati due venditori ambulanti di giocattoli, riscontrando infrazioni alla normativa sul commercio stradale e violazioni degli obblighi della certificazione fiscale. Pertanto, i due sono stati sanzionati ciascuno per 480 euro, mentre gli articoli, tra giocattoli di vario genere e palloncini, sono stati sequestrati.

Nella zona del parcheggio di piazza Borsellino è stato poi trovato un venditore abusivo di candele votive, che aveva allestito un vero e proprio punto vendita. Per lui è scattata la multa per occupazione abusiva del suolo pubblico e per assenza del registratore di cassa, sequestrate quasi 300 candele.

Controllati anche due venditori ambulanti di dolciumi in piazza Majorana e in piazza San Domenico, sanzionati entrambi per 1.000 euro per la mancata presenza del registratore cassa, mentre in via Vasta è stata fermata l’attività abusiva di cottura di alimenti con un braciere piazzato abusivamente in strada. In corso Sicilia è stata sospesa l’attività di un venditore di giocattoli per la difformità della merce esposta in vendita rispetto a quella autorizzata e in via Dusmet un venditore ambulante di panini è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico.